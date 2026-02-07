В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 февраля обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территориями четырех районов Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что украинские дроны были сбиты на Чертковским, Боковским, Кашарским и Шолоховским районами.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — отметил Слюсарь, предупредив местных жителей о том, что в регионе до сих пор сохраняется беспилотная опасность.

Минобороны ранее сообщило, что за ночь над российскими регионами было сбито 82 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, больше всего беспилотников — 45— было сбито над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА уничтожено над Брянской областью, по шесть дронов российские ПВО перехватили над Ростовской и Саратовской областями, по четыре беспилотника было сбито над территориями Орловской и Тверской областей, три БПЛА российские военные уничтожили над Курской областью, по одному дрону было перехвачено над шестью регионами: над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Ранее в Тверской области после атаки БПЛА начался пожар на предприятии.