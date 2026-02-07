Россия рекордно нарастила поставки одного вида топлива в Европу

На фоне полного запрета российского газа в ЕС с 2027 года в январе резко выросли поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт российского СПГ в Евросоюз в январе составил 2,276 млрд куб. м против 2,05 млрд куб. м в январе 2025 года.

По сравнению с декабрем поставки СПГ в ЕС с американского направления — США и Тринидад и Тобаго — по итогам января выросли на 18% и составили около 8 млрд куб. м.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Медведев назвал идиотским решение ЕС о полном запрете импорта российского газа.