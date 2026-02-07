Белорусские врачи оказали помощь вернувшимся из плена российским военным

Белорусские врачи оказали медицинскую помощь возвращенным из украинского плена российским военнослужащим. Об этом сообщил врач одного из медучреждений республики в эфире телеканала «Беларусь-1».

5 февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года.

Врач рассказал, что у одного бойца при диагностике было выявлено внутрибрюшное кровотечение с двухфазным разрывом селезенки, в связи с чем его экстренно прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.

Состояние остальных российских военнослужащих расценивается как тяжелое, но стабильное после оказания полного комплекса лечебно-диагностических мероприятий. У них были выявлены множественные инородные тела в различных частях тела. Один из них перенес острое нарушение мозгового кровообращения, поделился медик.

Ранее в Курск вернулись трое незаконно удерживаемых Украиной жителей приграничья.