Общество

Белорусские врачи оказали помощь вернувшимся из плена российским военным

Белорусские врачи прооперировали возвращенного из украинского плена бойца ВС РФ
Белорусские врачи оказали медицинскую помощь возвращенным из украинского плена российским военнослужащим. Об этом сообщил врач одного из медучреждений республики в эфире телеканала «Беларусь-1».

5 февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года.

Врач рассказал, что у одного бойца при диагностике было выявлено внутрибрюшное кровотечение с двухфазным разрывом селезенки, в связи с чем его экстренно прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.

Состояние остальных российских военнослужащих расценивается как тяжелое, но стабильное после оказания полного комплекса лечебно-диагностических мероприятий. У них были выявлены множественные инородные тела в различных частях тела. Один из них перенес острое нарушение мозгового кровообращения, поделился медик.

Ранее в Курск вернулись трое незаконно удерживаемых Украиной жителей приграничья.
 
