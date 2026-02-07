Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Жительница Британии опасается за жизнь своего петуха из-за недовольного соседа

Daily Mail: в Британии петуха могут усыпить из-за жалоб на утреннее кукареканье
Shutterstock

Жительница Великобритании опасается, что ее петуху может грозить усыпление из-за жалоб на громкое кукареканье по утрам. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По данным издания, петух по кличке Полковник (Colonel), принадлежащий 58-летней Сью Фартинг, оказался в центре конфликта после жалобы одного из соседей. Мужчина заявил, что крики птицы негативно сказываются на его психическом здоровье. В результате местный совет предупредил хозяйку о возможных мерах, вплоть до высшей меры наказания, если она не сможет ограничить шум.

Сью Фартинг живет в небольшой деревне Олдби в графстве Норфолк. Женщина рассказала, что начала держать кур около 1,5 лет назад — сначала она приютила одну из них, забредшую в ее сад. Позже выяснилось, что среди птиц оказался петух, который начал кукарекать с четырехмесячного возраста.

Около шести месяцев назад Фартинг получила письмо от местных властей после жалобы соседа. Ей предписали не допускать громкого кукареканья ее любимца после рассвета и держать петуха в темном курятнике как минимум до 8:00. При этом, как отмечает хозяйка, петухи по своей природе кукарекают с восходом солнца, который летом может начинаться уже в 4:30.

Ситуация вызвала недовольство жителей деревни. Более 600 человек подписали петицию в защиту Полковника, заявив, что звуки сельской местности — лай оленей, крики птиц и мычание коров — являются привычной частью повседневной жизни и не могут считаться нарушением. В местном совете пояснили, что обязаны рассматривать все жалобы, в том числе связанные с животными. Власти подчеркнули, что никаких угроз жизни петуха не выдвигалось, а уведомление направлено исключительно «для предотвращения антисоциального поведения и снижения шума для соседей».

Ранее в Сингапуре женщина обвиняла петуха в ДТП из-за его внезапного появления на дороге.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!