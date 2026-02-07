Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

Врач назвал условие, при котором папилломавирус вызывает рак

Врач Шевчук: риск развития рака из-за папилломавируса зависит от иммунитета
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Папилломавирусы не всегда провоцируют заболевание при заражении. Риск возникновения рака при инфицировании ВПЧ прежде всего зависит от иммунитета, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

«Именно иммунная система играет ключевую роль в развитии инфекции ВПЧ. Практически все женщины в течение жизни сталкиваются с папилломавирусной инфекцией, в том числе с вирусами высокого онкогенного риска. Однако только 5–15% женщин сталкиваются с клиническими проявлениями ВПЧ — предраковыми изменениями или развитием злокачественных опухолей», — объяснил врач.

Причина кроется именно в работе иммунной системы: при ее ослаблении развивается ВПЧ-инфекция, тогда как у людей с нормальным иммунитетом вирус чаще всего выводится самостоятельно.

«И, конечно, большое значение имеют внешние факторы, негативно влияющие на нашу иммунную систему. Большое значение имеет образ жизни. Врачи не просто так постоянно говорят о здоровом питании, достаточной двигательной активности, отказе от курения и употребления алкоголя», — заключил доктор.

Ранее врач рассказал, за сколько лет вирус папилломы человека может вызвать рак.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!