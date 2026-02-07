В Тверской области произошли взрывы

Жители Тверской области сообщили о серии взрывов в регионе в ночь на 7 февраля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что около 03:30 местных жителей разбудили звуки мощных взрывов, похожих на работу моторов. Всего их было слышно около 10. По словам очевидцев, инцидент произошел в Конаковском районе.

Кроме того, в 40 км от Твери, близ поселка Редкино началось задымление и пожар. Туда выехали пожарные расчеты.

До этого губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил, что на одном из предприятий Конаковского округа после атаки беспилотника произошло возгорание.

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 7 февраля уничтожили 82 беспилотника Вооруженных сил Украины над российскими регионами, из них четыре — над Тверской областью.

Ранее в Ростовской области отразили атаку беспилотников.