В Европе назвали «невероятной ложью» слова Зеленского

Аналитик Маркель: словами о гибели 55 тысяч солдат Зеленский оскорбил украинцев
Louisa Gouliamaki/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на фронте погибло всего 55 тысяч солдат – это «невероятная ложь» и оскорбление украинского народа. Об этом на своей странице в соцсети X написал австрийский политический аналитик Геральд Маркель.

По словам аналитика, «весь мир», за исключением верящих Зеленскому европейцев, знает, что украинский президент лжет. Маркель подчеркнул, что «каждый украинец» также понимает, что с начала конфликта уже два миллиона человек были убиты, получили ранения или дезертировали. А в списках Международного Красного креста более 500 тысяч человек числятся пропавшими без вести, написал эксперт. Кроме того, спутниковые снимки с орбиты показывают «гигантские кладбища» со свежими могилами на Украине, подчеркнул Маркель.

«Утверждать, что на Украине погибло всего 55 тысяч человек – это оскорбление миллионов людей на Украине, которые оплакивают мужа, сына, отца или деда, бессмысленно погибших в давно проигранной войне», – написал аналитик.

Эксперт объяснил ложь Зеленского тем, что Украина не хочет платить населению компенсации. По словам Маркеля, на фронте уже погиб как минимум миллион человек, а значит, государство должно выплатить их семьям €350 миллиардов. Также власти должны предоставить им ряд льгот. Всего этого Украина дать не может, поэтому «мы никогда не узнаем, сколько украинцев на самом деле погибло», написал эксперт.

«Хунта лжет, потому что у нее нет денег, чтобы погасить долги перед собственным населением. Это отвратительно», – отметил Маркель.

5 февраля Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявил, что на фронте якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских военных, а многие числятся пропавшими без вести. Военный блогер Егор Гузенко написал, что Зеленский занизил потери ВСУ примерно на миллион человек. А депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что Зеленский минимум втрое занижает число погибших украинских военных, чтобы не платить компенсации их вдовам.

Ранее в США рассказали, хочет ли Зеленский мира с Россией.
 
