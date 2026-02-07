Размер шрифта
На Западе спрогнозировали проблемы для Украины

Хизелдин: Украину могут ждать проблемы из-за покушения на генерала Алексеева
Если президент США Дональд Трамп посчитает Украину виновной в покушении на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, то у Киева могут возникнуть «серьезные проблемы». Об этом в статье для британского издания The Spectator написала журналистка Лиза Хазелдин.

По словам автора, «маловероятно», что Украина публично возьмет на себя ответственность за покушение.

«Под вопросом — реакция Дональда Трампа на случившееся. Неизвестно, поверит ли он обвинениям Москвы. Трамп особо не стеснялся публично осуждать и наказывать Украину и ее президента Владимира Зеленского в прошлом. Если он посчитает, что Киев может таким образом саботировать мирные переговоры с Москвой, то у Украины возникнут новые проблемы», — написала она.

На генерал-лейтенанта Владимира Алексеева напали 6 февраля в жилом доме Москвы. По данным российского следкома, в Алексеева несколько раз выстрелил неизвестный, который скрылся с места преступления. Алексеева доставили в больницу. СМИ сообщали о том, что он находится в тяжелом состоянии.

Также СМИ писали, что киллером может быть мужчина 35-45 лет, который мог переодеться в женщину или в курьера для маскировки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева подтвердило намерение властей Украины сорвать мирные переговоры.

Ранее в Госдуме назвали причину покушения на генерала Алексеева.
 
