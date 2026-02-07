Размер шрифта
Общество

В Москве работника аэропорта арестовали за финансирование терроризма

ТАСС: инспектора московского аэропорта арестовали по делу о терроризме
Суд в Москве арестовал сотрудника службы авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по делу о финансировании терроризма. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Согласно материалам дела, обвиняемый полностью признал вину, дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

За содействие террористической деятельности сотруднику службы безопасности грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемый попытался обжаловать арест, однако апелляционная инстанция жалобу не удовлетворила. Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции законным.

До этого барнаульца арестовали за перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ) в криптовалюте. По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый собрал в общей сложности более 24 млн рублей и приобрел на них криптовалюту, которую зачислил на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений ВСУ.

Ранее жителя Самарской области осудили на 10 лет за госизмену и связи с украинскими спецслужбами.
 
