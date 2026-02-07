Размер шрифта
Общество

Россияне стали меньше интересоваться визами в Европу

В Словакии заявили о снижении интереса россиян к шенгенским визам


Россияне стали проявлять все меньше интереса к шенгенским визам. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Интерес со стороны граждан России существует, но не носит массового характера и остается на более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года», — отметил он.

По его словам, в августе 2025 года был возобновлен прием заявлений на туристические визы для граждан РФ. Как пояснил политик, это было «основано на действующем шенгенском законодательстве и стало реакцией на решения ЕС, которые предусматривают обязанность принимать визовые заявления в рамках правового поля Шенгенской зоны».

В ноябре Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

По мнению исполнительного директора ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, это никак не отразится на туристическом потоке из России в Европу, потому что туристический поток в Евросоюз существенно сократился в 2022 году и на сегодняшний день находится на стабильно низком уровне.

Ранее были названы страны Европы, наиболее осложнившие въезд для россиян.
 
