В России выросли цены на жизненно важные лекарства

Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России по итогам 12 месяцев 2025 года выросли на 4,7%, что ниже фактического уровня инфляции. Об этом сообщили ТАСС в Росздравнадзоре.

В ведомстве уточнили, что данные получены во время мониторинга обращения лекарственных препаратов по ассортименту и стоимости. По информации Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59%.

В пресс-службе Росздравнадзора отметили, что перечень ЖНВЛП включает более 850 наименований лекарств, используемых для оказания всех видов медицинской помощи. Эти препараты также бесплатно предоставляются государством при назначении льготным категориям граждан.

Система регистрации цен на ЖНВЛП позволяет сдерживать стоимость более 6 тыс. лекарственных средств, которые применяются при лечении большинства основных заболеваний. При этом свыше 80% препаратов из перечня производятся в России, что обеспечивает лекарственную независимость страны.

Ранее Минздрав РФ утвердил перечень отечественных препаратов для лечения гриппа у взрослых.