Делегацию США освистали во время открытия Олимпиады

Делегацию из США освистали во время церемонии открытия Олимпиады

На церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо зрители на стадионе «Сан-Сиро» встретили свистом и неодобрительными возгласами американскую делегацию спортсменов.

Такая же реакция возникла, когда на большом экране стадиона показали вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу Ушу.

Неодобрению со стороны зрителей подверглась еще и израильская делегация — во время их появления в параде наций раздались отдельные свистки и неодобрительный гул, который быстро заглушила музыка.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее дочь Этери Тутберидзе вынесла флаг Грузии на открытии Олимпиады.