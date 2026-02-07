Билл Клинтон призвал провести публичные слушания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон, занимавший пост главы государства в 1993-2001 годах, призвал к полному обнародованию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и потребовал, чтобы его показания в конгрессе о контактах с ним были заслушаны публично. Об этом сообщает The Hill.

По словам Клинтона, формат закрытых выступлений в конгрессе не удовлетворяет республиканцев в комитете по надзору палаты представителей. Он напомнил, что председатель комитета Джеймс Комер заявлял о планах организовать видеосъемку показаний, однако «только за закрытыми дверями».

Экс-президент выразил мнение, что такой подход служит партийным интересам и не направлен на установление фактов. Клинтон подчеркнул, что не намерен мириться с ситуацией, в которой его «используют как реквизит в закрытом суде, устроенном Республиканской партией».

«Если они (республиканцы — прим. ред.) хотят получить ответы, давайте прекратим игры и сделаем все правильно, на публичных слушаниях, где американцы сами увидят, о чем на самом деле идет речь», — заключил Клинтон.

30 января министерство юстиции США объявило о публикации более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Среди них также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Джеффри Эпштейна обвиняли в том, что в период с 2002 по 2005 год он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на личный остров. Следствие установило, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

