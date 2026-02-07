РИА: ВСУ сбросили снаряд на людей, получавших воду в церкви в Димитрове

Украинские военные сбросили с дрона самодельное взрывное устройство (СВУ) на людей, получавших воду в церкви в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости рассказала беженка Ирина Щербина.

«Все время висят (в небе — прим.ред.) украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они (ВСУ — прим.ред.) скидывали (снаряд с дрона — прим.ред.)», — рассказала женщина.

По ее словам, во время одной из таких атак девять мирных жителей получили ранения, еще двое не выжили.

Другая жительница Димитрова Наталья Астахова рассказала, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по ее дому, после отказа эвакуироваться. Она сообщила, что в результате этого обстрела были полностью разрушены как ее дом, так и дом ее соседей. Сама Наталья получила серьезное осколочное ранение глаза.

27 декабря прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР.

Ранее подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило диверсантов ВСУ в Димитрове.