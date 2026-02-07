В России с 1 марта начнут отключать квартиры от газа за нарушения

С 1 марта газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и за недопуск сотрудников к его проверке. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, которые расширяют полномочия газовых служб и делают принцип «безопасность превыше всего» практической реальностью.», — отметил он.

Кошелев уточнил, что к систематическим нарушениям, согласно закону, относятся: недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, а также использование неисправного или просроченного оборудования — все это теперь дает право сотрудникам газовых служб отключать «проблемные квартиры» от газоснабжения. Подобное нововведение, по словам депутата, позволит минимизировать риски утечки газа.

Законопроект, прошедший первое чтение в феврале 2025 года, предусматривает возможность для газовых компаний обращаться в суд при недопуске в квартиру и устанавливает сокращенный срок рассмотрения таких заявлений — до 12 дней. Решение суда, согласно поправкам, должно исполняться незамедлительно.

Ранее упрощение допуска газовщиков в дом назвали опасным.