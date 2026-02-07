Женский хоккейный турнир на Олимпиаде оказался под угрозой срыва

Женская сборная Швейцарии по хоккею была отправлена в изоляцию после того, как у одной из спортсменок был выявлен норовирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

6 февраля швейцарки сыграли свой первый матч на турнире, в котором по буллитам одолели представительниц Чехии — 4:3. После этого спортсменки пропустили торжественную церемонию открытия.

«С утра пятницы у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после консультаций с экспертами. Пока ни у одной другой швейцарской спортсменки не выявлено симптомов», — указано в сообщении.

Следующий матч сборная Швейцарии должна провести против канадской команды 7 февраля, однако матч, вероятно, не состоится. Примечательно, что швейцарские хоккеистки — не первые пострадавшие от норовируса. За несколько дней до этого заболевание было выявлено в финской женской команде, их первый матч на турнире (против канадок) был перенесен на неделю из-за изоляции спортсменок.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-Д'Ампеццио открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-Д'Ампеццио — на площади Пьяцца Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

