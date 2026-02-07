Размер шрифта
Общество

Власти Флориды усыпили тысячи игуан, парализованных холодом

The Guardian: во Флориде усыпили более 5 тыс. игуан после резкого похолодания
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Во Флориде усыпили более 5 тыс. зеленых игуан после резкого похолодания, из-за которого рептилии впали в оцепенение и начали падать с деревьев. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным властей штата, сотрудники комиссии по рыболовству и дикой природе Флориды получили и усыпили 5195 игуан, которых жители и профессиональные службы по отлову вредителей доставили в специальные пункты сбора. Это стало первой официально санкционированной акцией по уничтожению так называемых «оглушенных холодом» рептилий.

Большую часть игуан собрали на юге Флориды, где температура опускалась ниже нормы. Ниже +7°C (45 °F) организм тропических рептилий перестает функционировать, из-за чего они могут оставаться неподвижными в течение нескольких дней, пока воздух снова не прогреется.

Как уточнили в ведомстве, 3882 игуаны доставили в штаб-квартиру комиссии в городе Санрайз, еще 1075 — в Текесту, 215 — в Марафон на островах Флорида-Кис и 23 — в Форт-Майерс.

Власти воспользовались похолоданием как временной возможностью для сокращения численности рептилий. Зеленых игуан обвиняют в повреждении тротуаров, набережных и других объектов инфраструктуры, а также в уничтожении местной растительности. Исполнительный директор комиссии Роджер Янг заявил, что зеленые игуаны наносят серьезный ущерб экологии и экономике штата. По его словам, столь масштабную операцию провели сотрудники ведомства, партнеры и местные жители.

К середине недели температура в южной Флориде заметно повысилась. При этом многие игуаны, которые не были собраны, начали приходить в себя после длительного оцепенения.

Жителям Флориды разрешено гуманно усыплять зеленых игуан на своей территории или с согласия владельца земли. При этом содержание этих рептилий в качестве домашних питомцев и их транспортировка без лицензии запрещены.

Ранее полицейские поймали бродившего по улице горного льва.
 
