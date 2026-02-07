Россиянам назвали самый доказанный способ замедлить старение

Физическая активность остается одним из самых научно подтвержденных способов продлить молодость и снизить риск преждевременного летального исхода. Об этом в новом выпуске подкаста «Известий» д. м. н., профессор, главный внештатный гериатр Минздрава России, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

По словам эксперта, даже минимальное увеличение повседневной активности приносит ощутимую пользу. В частности, отказ от лифта и переход к пешим подъемам может снизить риск для жизни на 32%.

Ткачева отметила, что физические нагрузки напрямую влияют на работу мозга. Во время движения в организме вырабатываются миокины, среди которых есть нейротрофические факторы, поддерживающие нейропластичность. По данным научных исследований, регулярные тренировки снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Гериатр подчеркнула, что малоподвижный образ жизни ускоряет процессы старения. Для сохранения мышечной массы и здоровья рекомендуется уделять физической активности от 150 до 300 минут в неделю. Речь идет прежде всего об аэробных нагрузках — ходьбе, беге, плавании или езде на велосипеде. Дополнительно два-три раза в неделю необходимы силовые упражнения, а пожилым людям также советуют тренировки на баланс.

При этом положительный эффект дает даже увеличение продолжительности обычных прогулок. Эксперт напомнила, что в день желательно проходить около 10 тыс. шагов. По ее словам, у людей, которые занимались спортом в детстве, риск развития деменции во взрослом возрасте значительно ниже, и этот эффект сохраняется на долгие годы.

Ткачева также отметила, что начинать заниматься физической активностью можно в любом возрасте. Даже если человек долгое время вел пассивный образ жизни, нагрузки улучшают прогноз для здоровья. В пожилом возрасте, по ее словам, оптимальный уровень активности помогает подобрать врач.

Кроме того, для сохранения молодости важен психологический настрой. Как подчеркнула гериатр, ощущение завершенности жизни и отсутствие целей ускоряют старение независимо от возраста.

Ранее американские ученые доказали, что регулярная физическая активность делает мозг биологически моложе.