В четверг в Москве ожидается до -2°С
Ника Пикекатлет
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В Москве в четверг, 26 ноября, местами ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем столбики термометров опустятся до -2°С — 0°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Вечером воздух в столице прогреется до 0°С — +2°С. Также не исключены осадки в виде снега.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
Синоптики предупреждают водителей и пешеходов об образовании гололедицы.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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