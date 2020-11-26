В четверг в Москве ожидается до -2°С

В Москве в четверг, 26 ноября, местами ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем столбики термометров опустятся до -2°С — 0°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Вечером воздух в столице прогреется до 0°С — +2°С. Также не исключены осадки в виде снега.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов об образовании гололедицы.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отменил рабочую поездку в Саров из-за непогоды

— На Москву надвигается циклон «Таня»

— Москвичей призвали не бояться надвигающегося циклона «Таня»