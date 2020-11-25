В инциденте с Навальным нашлись новые предметы со следами «Новичка»

В инциденте с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, кроме бутылки воды, есть и другие предметы со следами вещества из группы «Новичок». Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии», передает РИА «Новости».

Ранее Россия призвала Германию раскрыть материалы, которые касаются инцидента с блогером Алексеем Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами Бундесвера.

Навального госпитализировали, так как ему стало плохо 20 августа. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. Омские врачи заявляли, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи говорили об отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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