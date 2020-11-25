В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль
Катерина Медведева
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Автомобиль врезался в ворота ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.
Корреспондент ТАСС с места событий передает, что инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер.
На фото с места события видно, что машина стоит вплотную к воротам резиденции.
В настоящее водитель автомобиля задержан полицией. Другие официальные данные пока не приводятся.