В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль

Автомобиль врезался в ворота ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Корреспондент ТАСС с места событий передает, что инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер.

На фото с места события видно, что машина стоит вплотную к воротам резиденции.

В настоящее водитель автомобиля задержан полицией. Другие официальные данные пока не приводятся.