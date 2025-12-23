Токаев в беседе с Трампом заявил о сложности урегулирования украинского конфликта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом отметил сложность урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле», — говорится в сообщении.

При этом Казахстан призвал все задействованные стороны проявлять терпение, гибкость и профессионализм в поиске мирного решения. Токаев уточнил, что страна не выступает посредником, однако при необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли.

В ходе беседы Токаев пригласил главу США совершить визит в республику в удобное для него время. Лидеры стран провели телефонный разговор. Во время обмена мнениями по двусторонней повестке дня и международной ситуации, включая украинский конфликт, Токаев подтвердил готовность выполнить договоренности, достигнутые во время его визита в Вашингтон в ноябре этого года.

Ранее Трамп отправил президенту Казахстана «ключ» от Белого дома.