На концерте Прохора Шаляпина скончался человек

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что на его концерте умер поклонник

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу Басты «Вопрос Ребром», что на днях во время его концерта умер поклонник.

«Мужчина пляшет под мои песни народные, показывает класс, замечательный такой дядечка. Дети, мы, все танцуют, веселятся — идиллия невероятная. И человек танцует-танцует и в какой-то момент просто падает передо мной. И умирает», — рассказал артист.

По словам Шаляпина, все были в шоке. Артист отметил, что врачи пытались реанимировать мужчину, но не смогли спасти. Певец назвал ужасным случаем, когда на глазах умирает человек.

«Но я понял, что человек в празднике просто ушел — резко, безболезненно, никаких страданий. Ни боли, ничего. Вот хотелось бы, чтобы — раз! — и улетели. И никаких страданий», — поделился исполнитель.

