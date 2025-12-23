На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На концерте Прохора Шаляпина скончался человек

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что на его концерте умер поклонник
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу Басты «Вопрос Ребром», что на днях во время его концерта умер поклонник.

«Мужчина пляшет под мои песни народные, показывает класс, замечательный такой дядечка. Дети, мы, все танцуют, веселятся — идиллия невероятная. И человек танцует-танцует и в какой-то момент просто падает передо мной. И умирает», — рассказал артист.

По словам Шаляпина, все были в шоке. Артист отметил, что врачи пытались реанимировать мужчину, но не смогли спасти. Певец назвал ужасным случаем, когда на глазах умирает человек.

«Но я понял, что человек в празднике просто ушел — резко, безболезненно, никаких страданий. Ни боли, ничего. Вот хотелось бы, чтобы — раз! — и улетели. И никаких страданий», — поделился исполнитель.

13 декабря скончался народный артист России Левон Оганезов. Артист умер в Нью-Йорке после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его называли «королем аккомпанемента», на протяжении многих десятилетий он выступал с известными звездами.

Ранее умер известный петербургский композитор.

