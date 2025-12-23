Трамп пообещал пригласить Токаева и Мирзиеева на саммит G20 в Майами

Соединенные Штаты Америки пригласят лидеров Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева на саммит G20 в Майами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что он провел телефонные разговоры с Токаевым и Мирзиеевым. По словам американского лидера, главы государств обсудили важность достижения мира в текущих конфликтах, торговлю и сотрудничество между странами.

«В следующем году США будут принимать саммит G20, и мы направим приглашения обоим этим лидерам присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!» — написал Трамп.

19 декабря шерпа России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что председательствующие в клубе Соединенные Штаты очень рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента РФ Владимира Путина, на итоговом саммите в Майами. По словам представителя, это показало ее общение с американскими коллегами.

