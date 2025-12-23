На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал пригласить Токаева и Мирзиеева на саммит G20 в Майами

Трамп: США пригласят Токаева и Мирзиеева на саммит G20 в Майами
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Соединенные Штаты Америки пригласят лидеров Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева на саммит G20 в Майами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что он провел телефонные разговоры с Токаевым и Мирзиеевым. По словам американского лидера, главы государств обсудили важность достижения мира в текущих конфликтах, торговлю и сотрудничество между странами.

«В следующем году США будут принимать саммит G20, и мы направим приглашения обоим этим лидерам присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!» — написал Трамп.

19 декабря шерпа России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что председательствующие в клубе Соединенные Штаты очень рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента РФ Владимира Путина, на итоговом саммите в Майами. По словам представителя, это показало ее общение с американскими коллегами.

Ранее Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами