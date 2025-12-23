В Курске осудили бывших сотрудников ГИБДД за аферу со страховыми выплатами

В Курске вынесли приговор девяти обвиняемым в мошенничестве со страховками

Суд в Курске вынес приговор девяти обвиняемым в хищении денег у страховых компаний через подложные документы о ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пятеро из девяти фигурантов на момент совершений преступлений были сотрудниками ГИБДД. Следствие установило, что с декабря 2017 года по апрель 2022 года фигуранты оформляли подложные административные материалы о 19 дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобилей, зарегистрированных на родственников и знакомых, похитили у страховых компаний 5,4 млн рублей.

Кроме того, с февраля по апрель 2020 года двое бывших сотрудников ГИБДД получили взятку в размере 25 тыс. рублей за фиксацию и оформление инсценированного ДТП.

В целях возмещения ущерба суд наложил арест на автомобиль одного из обвиняемых.

В итоге одному из фигурантов назначили 5 лет лишения свободы со штрафом 2 млн рублей, другому — 4 года колонии и штраф 1,5 млн рублей, остальным обвиняемым назначили штрафы от 150 до 400 тыс. рублей.

