Движение поездов приостановили на участке между Брюсселем и Францией

Движение поездов между Брюсселем и Францией остановили из-за человека на путях
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Движение скоростных поездов Eurostar и TGV между Брюсселем и Францией остановлено из-за инцидента с человеком на путях. Об этом сообщает RTBF.

В публикации отмечается, что движение было остановлено полностью начиная с 13:52 (15:52 мск) из-за наезда поезда на человека недалеко от французской границы.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

20 декабря в американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого один из составов частично сошел с рельсов.

Движение поездов на линии Montclair–Boonton было временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Montclair Heights и Bay Street. Для пассажиров организовали дублирующее обслуживание автобусами, где принимаются железнодорожные билеты и проездные. В New Jersey Transit подчеркнули, что приоритетом в сложившейся ситуации остается безопасность пассажиров, сотрудников и экстренных служб.

Ранее в Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов.

