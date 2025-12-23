Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу из США Дональда Трампа совершить визит в республику в удобное для него время. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.

Лидеры стран провели телефонный разговор. Во время обмена мнениями по двусторонней повестке дня и международной ситуации, включая украинский конфликт, Токаев подтвердил готовность выполнить договоренности, достигнутые во время его визита в Вашингтон в ноябре этого года. Он подчеркнул сложность урегулирования украинского кризиса, отметив, что территориальный вопрос требует компромиссов с обеих сторон и учета ситуации «на поле».

При этом Казахстан призвал все задействованные стороны проявлять терпение, гибкость и профессионализм в поиске мирного решения. Токаев уточнил, что страна не выступает посредником, однако при необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли.

Президент также отметил выдающиеся лидерские качества Трампа, которые позволяли ему завершать международные военные конфликты и укреплять внутренний потенциал США. Токаев выразил уверенность, что визит Трампа станет историческим событием для Казахстана.

Ранее Трамп отправил президенту Казахстана «ключ» от Белого дома.