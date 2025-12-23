На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росфинмониторинг внес Романа Юшкова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг: активист Роман Юшков внесен в перечень террористов
true
true
true
close
YouTube

Активист из Перми Роман Юшков внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Юшков Роман Авенирович, 31.10.1970 г. р., г. Пермь Пермской области», — говорится в сообщении.

До этого его обвиняли в экстремизме за публикацию статьи «Скажи чужаку свое «НЕТ», которая была размещена в социальных сетях.

17 ноября в перечень террористов и экстремистов был внесен бывший премьер России Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом).

В ноябре прошлого года участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, призвав отобрать у Касьянова квартиру в центре Москвы за 700 млн руб.

В том же месяце бывшего премьера привлекали к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иноагентов. Таганский районный суд Москвы признал его виновным и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее Росфинмониторинг раскрыл число человек, попавших за год в список экстремистов.

