В Депздраве прокомментировали сообщения о «елочных» клещах

В инфекционную больницу №1 в Москве не поступало обращений из-за укусов «елочных» клещей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина» (официальный канал Депздрава столицы).

В соцсетях ранее появились сообщения о том, что в праздничных елках могут прятаться клещи.

«Обычно обращения пациентов с состояниями после присасывания клеща проходят в весенний, летний и осенний периоды. Коллеги из ИКБ №1 подтверждают: в настоящее время обращений к ним не было», — говорится в сообщении Депздрава.

Клещи, которые могут укусить человека, живут в лесной подстилке, а не на елках. Вероятность увидеть на елке именно клеща стремится к нулю, рассказал энтомолог Александр Каширский. Жучками, которых видели пользователи, может оказаться тля, не представляющая опасности для человека.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников для спокойствия граждан посоветовал хорошо встряхнуть дерево перед тем, как принести его домой, оставьте его на несколько часов на балконе или в гараже.

Ранее врач рассказала об опасности пыли на мишуре и елочных игрушках.