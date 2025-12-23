На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Депздраве прокомментировали сообщения о «елочных» клещах

Депздрав Москвы: обращений из-за укусов елочных клещей не поступало
true
true
true
close
Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

В инфекционную больницу №1 в Москве не поступало обращений из-за укусов «елочных» клещей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина» (официальный канал Депздрава столицы).

В соцсетях ранее появились сообщения о том, что в праздничных елках могут прятаться клещи.

«Обычно обращения пациентов с состояниями после присасывания клеща проходят в весенний, летний и осенний периоды. Коллеги из ИКБ №1 подтверждают: в настоящее время обращений к ним не было», — говорится в сообщении Депздрава.

Клещи, которые могут укусить человека, живут в лесной подстилке, а не на елках. Вероятность увидеть на елке именно клеща стремится к нулю, рассказал энтомолог Александр Каширский. Жучками, которых видели пользователи, может оказаться тля, не представляющая опасности для человека.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников для спокойствия граждан посоветовал хорошо встряхнуть дерево перед тем, как принести его домой, оставьте его на несколько часов на балконе или в гараже.

Ранее врач рассказала об опасности пыли на мишуре и елочных игрушках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами