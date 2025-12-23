Объявленный погибшим на СВО боец вернулся домой через два года и застал жену с другим

«Тут Дагестан»: боец ВС РФ вернулся домой через два года и застал жену с другим

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана, которого по ошибке объявили погибшим, вернулся домой и застал жену с другим. Об этом сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан».

Выяснилось, что россиянка получила известие о гибели мужа на СВО в 2022 году. Спустя полтора года она вновь вышла замуж. Избранником женщины стал двоюродный брат ее бывшего супруга, который был сам вдовцом. Мужчина принял в свою семью двух сыновей бойца ВС России, у него также есть свой ребенок.

«Казалось, две осиротевшие семьи нашли опору и начали строить общую жизнь», — говорится в публикации.

Однако спустя два года наступила развязка этой истории. Объявленный погибшим муж женщины вернулся. Автор Telegram-канала утверждает, что военный тяжело перенес то, что у его супруги и детей теперь новая семья. Он попытался расправиться с братом и экс-женой, но трагического исхода удалось избежать.

До этого стало известно об участнике СВО, который, получив ранение, 24 дня ждал эвакуации в зоне боевых действий. Из-за невозможности самостоятельно добраться до позиций российских военных он был вынужден около трех с половиной недель скрываться под мостом. При этом, как рассказала его мать, после спасения ее сын столкнулся с трудностями при получении необходимой медицинской помощи. Женщина обратилась с просьбой придать случившемуся общественную огласку.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Донецка не отпускают к ребенку после смерти жены.