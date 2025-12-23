На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Объявленный погибшим на СВО боец вернулся домой через два года и застал жену с другим

«Тут Дагестан»: боец ВС РФ вернулся домой через два года и застал жену с другим
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана, которого по ошибке объявили погибшим, вернулся домой и застал жену с другим. Об этом сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан».

Выяснилось, что россиянка получила известие о гибели мужа на СВО в 2022 году. Спустя полтора года она вновь вышла замуж. Избранником женщины стал двоюродный брат ее бывшего супруга, который был сам вдовцом. Мужчина принял в свою семью двух сыновей бойца ВС России, у него также есть свой ребенок.

«Казалось, две осиротевшие семьи нашли опору и начали строить общую жизнь», — говорится в публикации.

Однако спустя два года наступила развязка этой истории. Объявленный погибшим муж женщины вернулся. Автор Telegram-канала утверждает, что военный тяжело перенес то, что у его супруги и детей теперь новая семья. Он попытался расправиться с братом и экс-женой, но трагического исхода удалось избежать.

До этого стало известно об участнике СВО, который, получив ранение, 24 дня ждал эвакуации в зоне боевых действий. Из-за невозможности самостоятельно добраться до позиций российских военных он был вынужден около трех с половиной недель скрываться под мостом. При этом, как рассказала его мать, после спасения ее сын столкнулся с трудностями при получении необходимой медицинской помощи. Женщина обратилась с просьбой придать случившемуся общественную огласку.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Донецка не отпускают к ребенку после смерти жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами