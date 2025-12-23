Европе нужно «прекратить гнаться за несбыточными мечтами» и признать, что Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом заявил немецкий депутат Европарламента (ЕП) Михаэль фон дер Шуленбург в разговоре с журналистом газеты Berliner Zeitung.

«Я считаю, что европейцам нужно начать действовать. Им нужно принять реальность, что Украина, а следовательно, и НАТО, проиграла войну. Поэтому мы должны прекратить гнаться за нереалистичными несбыточными мечтами и, наконец, начать серьезные переговоры с Россией», — подчеркнул он.

По словам фон дер Шуленбурга, «не будет ни вывода российских войск из восточной Украины, ни членства Украины в НАТО, ни гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО». Также «Россия не будет платить репарации и не согласится на привлечение своих политиков к ответственности», подчеркнул он.

Поэтому политик убежден, что целью должно стать «создание новой общеевропейской структуры безопасности», которая будет включать в себя Россию. Однако депутат считает, что нынешние европейские политики на это неспособны.

В недавнем интервью UnHerd вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что представители Украины в частном порядке признают, что в итоге потеряют этот регион. Однако на данный момент эта территориальная уступка является «существенным препятствием на пути переговоров», подчеркнул он. По словам политика, также на переговорах сейчас обсуждается контроль над Запорожской АЭС, положение этнических русских на Украине и будущее восстановление Украины. При этом Вэнс отметил, что существует «серьезная вероятность», что мира на Украине в ближайшее время не случится.

Ранее британский экс-дипломат назвал ошибку Европы в отношениях с Россией.