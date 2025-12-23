На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщину арестовали за то, что она окунула в бассейн чужого ребенка

В США арестовали женщину, окунувшую в бассейн чужого ребенка
Police Department

Во Флориде 36-летнюю женщину арестовали после инцидента в бассейне четырехзвездочного отеля Gaylord Palms в Орландо. По данным офиса шерифа округа Осцеола, она насильно удерживала под водой шестилетнего мальчика в течение нескольких секунд, пишет New York Post.

Инцидент произошел в пятницу днем. Как сообщили в полиции, Тиффани Ли Гриффит зашла в бассейн после того, как, по ее утверждению, мальчик окунул ее собственного шестилетнего сына. Женщина начала кричать на ребенка, после чего схватила его за плечи и погрузила под воду.

После произошедшего мальчик выбрался из бассейна в состоянии сильного стресса и с кровотечением из носа. Он сразу рассказал о случившемся своим родителям, сообщили правоохранители.

По словам свидетелей, в бассейне находились трое детей, и игра сопровождалась активными брызгами, которые переросли в агрессивное поведение и вызвали панику.

После инцидента Гриффит, проживающая в Форт-Майерсе, вступила в словесную перепалку с матерью пострадавшего ребенка, а затем покинула зону бассейна. Вскоре женщину задержали.

Тиффани Ли Гриффит предъявлено обвинение в отягчающем жестоком обращении с детьми. В настоящее время она содержится в тюрьме округа Осцеола без права внесения залога.

Ранее мать и дочь устроили дебош на борту, сорвали рейс и покинули самолет в наручниках.

