В Эстонии выяснили, чей дрон упал в стране в августе

ERR: упавший в августе около российско-эстонской границы дрон был украинским

Расследование подтвердило, что беспилотник, упавший в августе на территории Эстонии недалеко от российской границы, был украинским. Об этом сообщает ERR.

В публикации отмечается, что украинское происхождение беспилотника, кроме расследования, подтвердили представители эстонских правоохранительных органов, обнаружившие БПЛА на месте падения.

Силовики пришли к выводу, что дрон, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии со стороны России, а после продолжил движение по прямой, пока не вошел в воздушное пространство Эстонии со стороны Тартуского уезда.

Власти не обнаружили признаков того, что Эстония являлась целью атаки, отметили журналисты.

26 августа в окрестностях озера Выртсъярв, расположенного на расстоянии 40 км от эстонского города Тарту, обнаружили обломки украинского дрона. На месте падения БПЛА образовалась большая воронка, и были найдены поражающие элементы. Предварительно, беспилотник упал в день, когда Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись атаке.

Ранее обломки сбитого БПЛА повредили здание в жилом комплексе «Огни Залива» в Санкт-Петербурге.