Семья подозреваемого в убийстве в Сочи отрицала распад СССР

Семья из Сочи, в которой сын зарезал мать, относила себя к «Гражданам СССР»
Shutterstock

Семья подростка, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство младшего брата в Сочи, причисляла себя к экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России), которая отрицает распад Советского Союза. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Расследование данного уголовного дела взято на контроль в прокуратуре Сочи, отметил собеседник агентства.

Предварительно установлено, что 22 декабря фигурант дела нанес множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов матери, от которых она скончалась на месте.

Затем юноша позвал домой младшего брата, который гулял на улице, и когда тот пришел, нанес ему несколько ударов ножом в область живота. Ребенок смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Тело фигуранта нашли на месте происшествия, причина его смерти устанавливается.

Выполняются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств, заключили в Следственного управлении СК по Краснодарскому краю.

Ранее новосибирский подросток избил мать обувной ложкой на глазах у соседей.

