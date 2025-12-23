Премьер Италии сделала пессимистичный прогноз на 2026 год

Уходящий 2025 год был тяжелым для всех, однако 2026-й будет еще хуже — такой прогноз дала премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии поздравления с Рождеством. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», — сказала Мелони.

Она посоветовала всем присутствующим отдохнуть в праздники, а после — с новыми силами приступить к работе.

До этого обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер допустил, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, «крайне невыгодных» Киеву. По словам журналиста, Европа, отказавшись изъять замороженные российские активы, подвела Украину. Деттмер указал на то, что теперь Европе будет все сложнее поддерживать Киев, а общего займа европейских стран в размере €90 млрд будет недостаточно для покрытия всех потребностей Украины. По мнению обозревателя, кредита из казны ЕС хватит Украине лишь на первые месяцы 2026 года, а не на два года, как ожидается.

Ранее была опубликована главная песня Рождества-2025 в Европе под названием «Это Путин виноват».