На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Италии сделала пессимистичный прогноз на 2026 год

Премьер Италии Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й
true
true
true
close
Remo Casilli/Reuters

Уходящий 2025 год был тяжелым для всех, однако 2026-й будет еще хуже — такой прогноз дала премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии поздравления с Рождеством. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», — сказала Мелони.

Она посоветовала всем присутствующим отдохнуть в праздники, а после — с новыми силами приступить к работе.

До этого обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер допустил, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, «крайне невыгодных» Киеву. По словам журналиста, Европа, отказавшись изъять замороженные российские активы, подвела Украину. Деттмер указал на то, что теперь Европе будет все сложнее поддерживать Киев, а общего займа европейских стран в размере €90 млрд будет недостаточно для покрытия всех потребностей Украины. По мнению обозревателя, кредита из казны ЕС хватит Украине лишь на первые месяцы 2026 года, а не на два года, как ожидается.

Ранее была опубликована главная песня Рождества-2025 в Европе под названием «Это Путин виноват».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами