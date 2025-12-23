Эстонские таможенники развернули россиянина на границе из-за дорогих кроссовок

В Эстонии россиянина не пропустили через границу из-за кроссовок почти за €1000

В Эстонии россиянина не пустили через границу из-за слишком дорогих кроссовок. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews.

Инцидент произошел 16 декабря. 39-летний мужчина, который имеет гражданство России и Финляндии, хотел выехать в РФ из Европы через Нарвский таможенный пункт. Во время досмотра машины в багажнике были обнаружены кроссовки Brunello Cucinelli стоимостью около тысячи евро (92 тысячи рублей). Найденную вещь таможенники признали предметом роскоши, который попадает под санкции Евросоюза, и не разрешили провезти обувь через границу. Путешественник был вынужден вернуться обратно в Эстонию.

До этого британца Джордана Хаумана задержали во время прохождения пограничного контроля в международном аэропорту Дубая, а после шестичасовой задержки запретили въезд в страну. Причиной такого решения стал внешний вид мужчины, в частности, татуировки на лице.

По словам Хаумана, ранее эти татуировки не вызывали никаких проблем при посещении страны — он уже дважды бывал в Дубае. Он считает, что стал жертвой дискриминации, поскольку нет закона, запрещающего тату на лице. В результате Джордан лишился всей суммы, потраченной на поездку, и потерял интерес к посещению ОАЭ в будущем.

Ранее туриста не пустили в США таможенники из-за мема в телефоне.