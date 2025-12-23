На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Худшая команда по игре без мяча»: справится ли «МЮ» с «Ньюкаслом»

Экс-игрок Пименов предсказал «МЮ» поражение от «Ньюкасла»
Lee Smith/Action Images/Reuters

Проблемы «Манчестер Юнайтед» никуда не денется к матчу 18 тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла» и «маникунианцы» потерпят очередное поражение. Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший игрок сборной России, «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов.

«Манчестер» проигрывает без шансов «Астон Вилле» 1:2. Худшая команда по игре без мяча, как сказал один из ветеранов «МЮ». А если ты не бегаешь, то результат у тебя соответствующий. Плюс травмирован Фернандеш, ключевой игроки одно из светлых пятен «Манчестера». Если он не успеет восстановиться к матчу с «Ньюкаслом», то вообще без шансов у «Манчестера», — убежден Пименов.

Он добавил, что у «Ньюкасла» тоже есть проблемы, но эта команда является лучшей по голам – она чаще всех в чемпионате забивает в первые 25 минут встречи. И, по мнению эксперта, в игре с «МЮ» все будет согласно статистике. Пименов убежден, что «Ньюкасл» одержит победу.

Встреча состоится 26 декабря на «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее Холанд побил достижение Роналду.

