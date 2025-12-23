Татьяна Тарасова о поездке на ОИ: вы разве не видели, что я на коляске езжу?

Татьяна Тарасова заявила, что у нее не было мыслей о поездке на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что даже не думала о поездке на Олимпиаду, передает Sport24.

«Вы разве не видели, что я не очень хорошо хожу и на коляске езжу? Чтобы поехать на Олимпиаду, мне надо будет оформлять еще одного человека, который будет помогать, а сделать это сложно», — сказала Тарасова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде-2026 в Италии может не хватить снега.