Женщина призналась партнеру в любви и лишилась головы

В Бразилии мужчина обезглавил женщину в ответ на ее признание в любви
Material cedido ao Metropoles

В Бразилии женщина призналась в любви мужчине, который затем расправился с ней. Об этом пишет Metrópoles.

Инцидент произошел во вторник, 23 декабря, в Тагуатинга Норте, районе на окраине Бразилиа, где жили злоумышленник и жертва. Лидиана Паула и Леандро Родригес дос Сантос, известный как Баяно, состояли в сложных, но близких отношениях около года. Но сегодня утром мужчина напал на партнершу с ножом.

Женщина пыталась остановить мужчину и умоляла его о пощаде, крича: «Баяно, я люблю тебя!». Однако нападавший продолжал наносить потерпевшей удары, пока не отрубил ей голову. Тело Лидианы нашли полицейские, прибывшие по вызову о домашнем насилии.

Как сообщается, всего 11 дней назад, 12 декабря, суд в Тагуатинге вынес Сантосу приговор за побои и угрозы в адрес Лидианы. Он должен был отправиться в тюрьму на 2 года и 7 месяцев, но решение суда по ошибке отменили, и мужчина вышел на свободу.

Баяно, чья одежда и руки были в крови жертвы, задержали через несколько минут после случившегося и изъяли у него орудие преступления. Как ожидается, теперь он надолго останется в распоряжении судебной системы.

Ранее мужчина поджег возлюбленную, требовавшую предложения руки и сердца.

