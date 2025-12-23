Ученые показали рыбу, которая использует свою голову как барабан

Ученые из Университета штата Луизиана установили, что необычная полость в черепе рыбы Bothragonus swanii может использоваться для звуковой коммуникации: животное, вероятно, ударяет по ней ребрами, создавая вибрации. Исследование вида представлено на сайте университета (LSU).

Bothragonus swanii — мелкая донная рыба, обитающая в приливно-отливной зоне северо-восточной части Тихого океана. Тело существа покрыто плотным костным панцирем, что позволяет ему хорошо маскироваться среди камней. Главной особенностью вида является глубокая чашеобразная ямка в черепе, сопоставимая по размеру с объемом мозга. Ее назначение долгое время оставалось неясным.

С помощью микрокомпьютерной томографии высокого разрешения исследователи изучили законсервированные образцы B. swanii и родственных видов. Анализ показал, что первая пара ребер у этой рыбы устроена необычным образом: они увеличены, уплощены и подвижны, не жестко соединены с позвоночником и связаны сухожилиями с одними из самых мощных мышц тела. Эти ребра соприкасаются с дном черепной ямки, которое значительно тверже ее стенок.

По мнению авторов, такая конфигурация позволяет рыбе быстро и с силой ударять ребрами по внутренней поверхности черепной полости, вызывая вибрации. Эти колебания, вероятно, распространяются по дну и служат для общения с другими особями, которые также перемещаются по субстрату, а не в толще воды. Это может быть эффективнее в шумной среде приливных луж, где звуки волн и камней заглушают обычные акустические сигналы.

Прямых наблюдений такого поведения и записей издаваемых звуков пока нет, однако авторы считают предложенный механизм правдоподобным и планируют проверить его с помощью подводных акустических измерений.

