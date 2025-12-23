Пьяный мужчина изрезал жену ножом и ранил трехлетнего сына в Казани

В Казани 37-летний пьяный мужчина набросился на жену с ножом и ранил своего трехлетнего сына. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел 22 декабря в жилом комплексе «Светлая Долина» на улице Рашида Нежметдинова. Пьяный мужчина вернулся к себе домой и поссорился с супругой.

В ходе конфликта он схватил нож и нанес женщине множество ударов — она не выжила. Все это произошло на глазах их малолетнего ребенка, который также пострадал от действий отца. Мужчина схватил мальчика и с силой отшвырнул его в сторону — он получил травму головы. Пострадавшего мальчика доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее россиянка переломала другу кости из-за разговоров о ее ухажерах.