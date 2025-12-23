На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина изрезал жену ножом и ранил трехлетнего сына в Казани

KazanFirst: в Казани мужчина изрезал жену ножом и ранил трехлетнего сына
true
true
true
close
Shutterstock

В Казани 37-летний пьяный мужчина набросился на жену с ножом и ранил своего трехлетнего сына. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел 22 декабря в жилом комплексе «Светлая Долина» на улице Рашида Нежметдинова. Пьяный мужчина вернулся к себе домой и поссорился с супругой.

В ходе конфликта он схватил нож и нанес женщине множество ударов — она не выжила. Все это произошло на глазах их малолетнего ребенка, который также пострадал от действий отца. Мужчина схватил мальчика и с силой отшвырнул его в сторону — он получил травму головы. Пострадавшего мальчика доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее россиянка переломала другу кости из-за разговоров о ее ухажерах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами