Белоруссия сможет самостоятельно определять цели для «Орешника»

Хренин: Минск при необходимости будет определять самостоятельно цели «Орешника»
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Минск будет самостоятельно определять цели российского комплекса «Орешник», размещенного на территории республики. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин китайскому телеканалу CGTN.

«По заявлениям президента Беларуси, цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты», — сказал он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что десяток «Орешников» в республике, «конечно, будет».

19 декабря Александр Лукашенко объявил, что новейший российский ракетный комплекс «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Белоруссии. Президент уточнил, что на дежурство встали «не одна машина», но отказался назвать точное количество. Также Лукашенко не раскрыл место дислокации комплекса, а информацию о его размещении, появившуюся в СМИ, назвал «абсолютной ложью».

Ранее на Украине подсчитали, за сколько секунд «Орешник» долетит до Киева.

