В центре Чумакова не исключают вакцинацию перенесших COVID-19

Переболевшим коронавирусом, возможно, придется проходить вакцинацию при критическом снижении уровня антител, сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев. Его слова передает ТАСС.

Сейчас, согласно критериям медицинского отвода, людям, которые перенесли коронавирус, вакцинацию делать не нужно.

«Но как долго сохраняется постинфекционный иммунитет? Уровень антител постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут», — сказал Игнатьев, пояснив, что тогда человеку нужно будет вакцинироваться.

По словам специалиста, повторно вакцинироваться нужно будет не позже чем через четыре месяца.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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