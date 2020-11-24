Шесть регионов РФ в критичной ситуации из-за почти полной занятости коечного фонда

В среднем в России на данный момент занято свыше 78% коечного фонда, но в шести регионах наблюдается критичная ситуация в связи с заполняемостью более 90% коек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

«Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня в 43 регионах», — начала Голикова.

По ее словам, критичная ситуация наблюдается в Крыму, где занято 93,6% коечного фонда, в Орловской области, где занятость коек составляет 92,7%, в Мордовии – 92,1%, Ивановской области – 92%, в Коми — 90,6% и в Санкт-Петербурге — 90,3%.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 2 138 828 случаев коронавируса, выздоровели 1,6 млн человек, число летальных исходов — 37 031. Активными случаями считаются — 467 126.

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