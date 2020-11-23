Директор одного из департаментов ГУУ был задержан за крупную взятку

Директор одного из департаментов Государственного университета управления был задержан в Москве при попытке получить взятку в 2,8 млн руб. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МВД РФ.

Имя задержанного и наименование департамента ГУУ не называются.

Так, по данным министерства, в июне 2020 года между вузом и частной строительной компанией был заключен контракт на капитальный ремонт здания университета. Подозреваемый же потребовал деньги от подрядчика за приемку работ и своевременную оплату.

«Средства передавались двумя траншами. Сначала директор департамента получил от представителя коммерческой организации 863 тыс. руб. Во время передачи второй части взятки – более 2,8 млн руб. – подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения.