Коронавирусом в мире заразились более 58 млн человек

Коронавирус в мире подтвердился у более чем 58 млн человек. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса, отслеживающий мировую статистику по COVID-19.

По последним данным, на Земле коронавирус выявили у 58 014 491 человек. Выздоровели 37 155 362 пациентов, скончались 1 378 866.

Большинство случаев инфицирования зафиксировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164).

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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