Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Кушанашвили раскрыл, когда закончит карьеру

Телеведущий Кушанашвили уйдет из профессии в 2030 году
otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что хочет уйти из профессии в 2030 году.

Кушанашвили пошутил, что «наворует» денег и уйдет на покой. Шоумен не хочет, чтобы люди видели, как он старивается.

«Я не хочу стариться, как они все (звезды шоу-бизнеса). Я не хочу быть развалиной на сцене», — поделился журналист.

В декабре 2025-го Кушанашвили рассказал, что получал 20 тысяч рублей за участие в шоу Андрея Малахова. Он уточнил, что гонорар Прохора Шаляпина в шоу составлял 40 тысяч рублей. По словам телеведущего, команда программы выдавала им эти деньги с видом, будто «делает одолжение». Телеведущий подчеркнул, что все шоу в передаче устраивал он и получал за это малые суммы.

По словам Кушанашвили, в то время сам Малахов получал $100 тысяч в месяц. Журналист возмутился словам коллеги, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст «обделял» его подобным гонораром.

Ранее Кушанашвили признался, что разочаровался в Диброве после скандала.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675385_rnd_8",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+