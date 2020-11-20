Собянин: победа над пандемией коронавируса близка

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что победа над пандемией коронавируса близка. Об этом он написал в своем блоге.

«Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня — в дни пандемии коронавируса — совершают настоящий профессиональный подвиг», — заявил градоначальник.

Он добавил, что сейчас в приоритете стоит обеспечение современной диагностикой пациентов с коронавирусом.

«Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — уточнил Собянин.

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