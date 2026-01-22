Белоруссия приняла участие в учреждении «Совета мира»

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич поучаствовал в церемонии утверждения Устава «Совета мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили «Sputnik Беларусь» в пресс-службе МИД республики.

По ее информации, дипломат принял участие в церемонии по поручению белорусского президента Александра Лукашенко.

В министерстве также заявили, что Белоруссия в качестве соучредителя совета «готова играть активную роль в формировании новой архитектуры мировой и региональной безопасности на принципах взаимного уважения и безусловного учета национальных интересов стран-участниц данного объединения».

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили, зачем РФ вступать в «Совет мира».