Общество

Имущество экс-председателя Ростовского облсуда обратили в доход РФ

Суд изъял в доход государства активы экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Пресс-служба губернатора Ростовской области

Суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По решению суда в доход государства будет обращено имущество бывшей судьи, включая квартиру, два автомобиля, машино-место, денежные средства, а также ювелирные изделия и предметы роскоши, оцененные более чем в 17 млн рублей.

В материалах дела отмечается, что Золотарева является фактическим владельцем объектов недвижимости и транспортных средств, которые приобретались на деньги, полученные незаконным путем. Чтобы уйти от декларирования имущества, бывшая глава Ростовского облсуда оформляла его на своего сына — Сергея Золотарева и на доверенное лицо Марию Данкевич.

22 декабря суд в Краснодаре приговорил Золотареву к 15 годам колонии по делу о коррупции.

Ее также оштрафовали на 170 млн рублей, лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственных наград. Кроме того, ей запретили в течение 15 лет занимать государственные должности, включая работу в судебных, правоохранительных органах и органах местного самоуправления.

Ранее имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи также обратили в доход государства.

